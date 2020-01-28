МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Мечела" растут более чем на 7% на сообщении о возможной покупке компанией "А-Проперти" Эльгинского месторождения, контроль в котором принадлежит "Мечелу", следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

К 10.22 мск обыкновенные акции "Мечела" росли на 7,57% — до 105,09 рубля (уже поднимались на 8,2% — до 105,7 рубля), привилегированные акции компании поднимаются на 4,96% — до 110,1 рубля, при этом индекс Мосбиржи растет на 0,59%.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела".

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте). В компании мотивировали отказ поступившим им альтернативным предложением.