МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем пытается удержаться в плюсе на фоне усиления падения нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск вторника снижается на 1 копейку, до 62,96 рубля, курс евро — также на 1 копейку, до 69,37 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,7%, до 58,16 доллара за баррель.

РУБЛЬ: ПОПЫТКА КОРРЕКЦИИ

Курс рубля начал торги вторника с отскока вверх после сильного падения в понедельник, когда на закрытии торгов он потерял по 90 копеек к доллару и евро.

В азиатскую сессию нефть марки Brent пыталась подрасти и поднималась утром на 0,1%, но к началу торгов на Московской бирже нефтяные котировки перешли к слабому снижению и уже теряли порядка 0,1%. Днем нефть усилила снижение и направилась в район 58 долларов за баррель, что оказало давление на отечественную валюту. В результате рубль растерял утренний рост и к текущему моменту консолидируется недалеко от уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро.

На открытии российских торгов наблюдался очень слабый позитивный настрой на азиатских и европейских валютных площадках, на фоне которого рубль не решался продолжить падение, отмечает Олег Кочетков из МТС-банка. При этом речи о возвращении к росту рубля на данный момент нет, считает эксперт.

"Во вторник инвесторы частично фиксируют прибыль по доллару на основных валютных площадках развивающихся рынков после активного роста американской валюты накануне. С утра рубль торговался в плюсе на ряду с валютами Турции, ЮАР, Индии и Мексики", — в свою очередь отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Однако утреннее укрепление валют развивающихся рынков стоит рассматривать лишь в качестве коррекции, так как новостной фон в отношении коронавируса сохраняется неблагоприятным и, похоже, продолжит подталкивать инвесторов к бегству от риска, обращает внимание аналитик.

Цены на нефть не получают поддержки со стороны новостного фона, что препятствует их восстановлению, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". На долговых рынках развивающихся стран наблюдается сохранение умеренных продаж, что также свидетельствует о преобладании негативного отношения инвесторов к риску, добавляет он.

"Спрос на локальном долговом рынке ограничен, как в силу прерывания притока иностранного капитала, так и разворота рыночных ожиданий тех инвесторов, которые рассчитывали на возможность снижения размера ключевой ставки ЦБ на февральском заседании. Начавшаяся турбулентность глобального рынка сводит к минимуму такую вероятность", — поясняет эксперт.

Рубль остается под давлением подешевевшей нефти и постепенно лишается поддержки со стороны налогового периода на внутреннем рынке, замечает Кравченко.

"Фактический отток рублевой ликвидности на пиковые налоговые платежи оказался гораздо меньшим из-за встречных поступлений средств из бюджета, привлечения ликвидности банками у Федерального казначейства, увеличенного объема валютных покупок ЦБ и притока средств в банковскую систему по каналу наличных денег. Поэтому нехватка рублей, обычно ощущаемая на рынке еще несколько дней после финальных налоговых платежей, в этот раз уже почти не ощущается", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Кочеткова, во вторник более вероятна консолидация отечественной валюты в районе 62,5-63,2 по доллару и 69-69,7 по евро.

Евстифеев полагает, что восстановление рубля на валютном рынке после снижения в начале недели может оказаться временным, а следующей остановкой курса доллара, вероятно, станет отметка 63,6 рубля.

Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург" оценивает вероятность к возврату курса обратно в диапазон 61-62 рубля за доллар как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки и уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом с точки зрения фундаментальных факторов курс рубля на уровне 63 за доллар выглядит более обоснованным, заключает он.