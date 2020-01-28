МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту и уже увеличиваются более чем на 1%, после шести дней снижения, на фоне ослабления рисков снижения спроса на сырье из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,13%, до 59,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,32%, до 53,84 доллара за баррель.

По последним данным госкомитета здравоохранения Китая, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Трейдеры опасались, что меры борьбы с распространением вируса могут негативно сказаться на ряде экономических сфер, в том числе торговле, туризме и перевозках. Ослабление в этих сферах может отрицательно повлиять на темпы роста ВВП второй по величине экономики в мире — Китая, что в результате может сдержать сырьевой спрос.

Теперь трейдеры обратили внимание на сообщение СМИ о том, что власти Саудовской Аравии не ожидают падения спроса на нефть, так как китайское правительство и международное сообщество, по их мнению, смогут искоренить болезнь.

Кроме того, ранее министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд предположил, что страны ОПЕК+ в случае необходимости смогут предпринять меры для поддержки "стабильности" на рынке нефти.