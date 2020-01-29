МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в стране на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,26% — до 59,55 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,22%, до 54,13 доллара за баррель.

По данным API, запасы сырья в США на прошлой неделе упали на 4,3 миллиона баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 482 тысячи баррелей.

"Опасения по поводу коронавируса в Китае несколько уменьшились, а данные API о падении запасов на 4,3 миллиона баррелей обеспечили рост цен на энергоносители", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).