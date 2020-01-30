МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" теряют более чем 2% на фоне снижения веса компании в международных индексах MSCI, учитывая результаты погашения бумаг, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

К 11.52 мск акции "Лукойла" снижались на 2,35% — до 6477 рублей (уже опускались на 2,8% — до 6450,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи в минусе на 0,57%.

Индексный провайдер MSCI оставил коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Лукойла" на уровне 0,55, и, учитывая погашение акций, вес бумаг компании в индексах MSCI снизится примерно на 3%, отмечают аналитики BCS Global Markets. По их мнению, это вызовет оттоки из пассивных фондов в размере 70 миллионов долларов (менее одного дневного объема торгов).

"Речь идет о выкупе, который был по фиксированной цене в декабре-январе в рамках оферты, в основном это делалось для перевода акций с баланса Lukoil Securities Limited на баланс "Лукойла" для дальнейшего погашения", — пояснил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

Во вторник "Лукойл" сообщил, что компания получила от акционеров в рамках оферты заявления о продаже 22,134 миллиона акций, в том числе от дочерней компании Lukoil Securities Limited в размере 21,751 миллиона акций. Заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала "Лукойла" путем приобретения 25 миллионов размещенных акций.

В сообщении компании также указывалось, что акции "Лукойла" будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "Лукойл", что приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "Лукойл" до 692 865 762 обыкновенных акций.