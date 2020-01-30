МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть в четверг днем ускорилось до 2,5% против утренней динамики в 1% из-за сохраняющейся неопределенности вокруг коронавируса из Китая и влияния ситуации на экономику региона и мира, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,48%, до 57,45 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,27%, до 52,12 доллара за баррель.

"Вспышка вируса в Ухане и его экономическое влияние на Азию, которая является мировым двигателем (экономического роста – ред.), остается главной проблемой, с которой сталкиваются нефтяные рынки, и любое ралли (на них – ред.), скорее всего, будет иметь короткий период полураспада", — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Рост числа зараженных и погибших от нового типа коронавируса, вспышка которого началась в китайском городе Ухань провинции Хубэй, продолжается. По последним данным число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались, при этом случаи заражения зафиксированы более чем в десятке других стран.

Спрос на нефть связан с темпами роста мировой экономики, а эффект от ситуации вокруг коронавируса пока остается неопределенным. Среди сфер, которые сильнее всего подвержены рискам в связи с распространением заболевания — туризм, перевозки и торговля. Китай является второй по величине экономикой мира и крупнейшим потребителем нефти.