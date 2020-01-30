МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость акций крупнейшей в мире социальной сети Facebook падают на 6,75% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 акции Facebook дешевеют на 6,8%, до 208,11 доллара за акцию. Накануне акции компании подорожали на 2,5%, до 223,23 доллара за акцию.

В ночь на четверг Facebook сообщила, что в 2019 году чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 16% и составила 18,485 миллиарда долларов. Показатель разводненной чистой прибыли на акцию составил 6,43 доллара против 7,57 доллара годом ранее.

При этом показатель чистой прибыли в квартальном выражении вырос на 7% в годовом выражении и составил 7,349 миллиарда долларов. Выручка превзошла ожидания аналитиков и увеличилась на 25%, до 21 миллиарда долларов, хотя эксперты ожидали выручку в размере 20,88 миллиарда.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.