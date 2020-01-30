МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером опускаются более чем на 1,5% на сохранении опасений относительно спроса на сырье в условиях распространения эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,88%, до 57,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,78%, до 52,38 доллара за баррель.

Распространение коронавируса может повлиять на темпы роста мировой экономики и ослабить спрос на сырье. Число заболевших продолжает расти и, по последним данным, достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

"Беспокойство за спрос, связанное с вирусом, будет длиться долго, и в первой половине года настроения всегда были преимущественно "медвежьими", поскольку призыв ОПЕК к сокращению добычи нефти традиционно ослаб", — отметил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Он полагает, что главный вопрос заключается в том, как распространение вируса повлияет на баланс на нефтяном рынке во второй половине года. "Мы можем ожидать значительного пересмотра темпов роста ВВП в Китае в этом году, что должно оказать негативное влияние на оценки спроса на нефть в Китае и в мире в целом", — отметил брокер.

Влияние на котировки также оказывает сообщение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что перевыполнение сделки ОПЕК+ в декабре составило 81% против 61% месяцем ранее. При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в отчетном периоде снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки.