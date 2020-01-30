МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг вечером из-за рисков вокруг спроса на сырье, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 3 октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.24 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06%, до 57,11 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 3 октября прошлого года опустился ниже 57 долларов. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 2,61%, до 51,94 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать негативное влияние коронавируса на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть. Число заболевших продолжает расти и, по последним данным, достигло 7711 человек, из них 170 скончались.