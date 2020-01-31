МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти уверенно растет в пятницу утром после заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,94%, до 58,44 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,13%, до 53,25 доллара за баррель.

Инвесторы в пятницу отыгрывают заявления ВОЗ вокруг коронавируса. Так, организация признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой.

По мнению аналитика брокерской компании Oanda Эдварда Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, именно заявление об отсутствии необходимости в ограничениях на передвижения людей и товаров поддерживает рынки.

Кроме того, пятничный рост цен на нефть связан с коррекционными настроениями после того, как с начала недели они упали почти на 4%, достигнув минимума за три месяца.