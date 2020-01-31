МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" растут на 3% после новостей об увеличении их веса в индексах MSCI, отмечают аналитики.

К 10.35 мск акции "Лукойла" на Московской бирже дорожали на 2,9%, до 6632 рубля, после снижения накануне на 2,86%.

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что оставил коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Лукойла" на уровне 0,55, после чего, учитывая погашение акций, вес бумаг компании в индексах MSCI должен был снизится примерно на 3%. Эта новость в четверг привела к снижению стоимости акций нефтекомпании почти на 3%.

Однако сегодня утром вышла новость, что MSCI увеличит, а не сократит вес "Лукойла" в индексах.

Индексный провайдер MSCI принял решение повысить коэффициент FIF (Foreign Inclusion Factor) для "Лукойла" с 0,55 до 0,60 (на 9,1%) после снижения числа акций на 3,1%, до 693 млн по итогам обратного выкупа, отмечают аналитики ФК "Уралсиб". "В результате вес акции в индексах MSCI должен вырасти, а не снизиться, как сообщалось ранее", — говорится в обзоре "Уралсиба".