МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают рост, трейдеры оценивают ситуацию вокруг распространения коронавируса из Китая после заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 57,61 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 52,48 доллара за баррель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

Трейдеры опасаются негативного влияния на экономику в связи с ситуацией вокруг вируса, что, в частности, может представлять риски для сфер туризма, торговли и перевозок. Кроме того, Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире.

"Решение ВОЗ выступить против ограничений по поездкам и торговле в Китае поддержало уверенность рынков, хотя организация и объявила о чрезвычайной ситуации международного значения в сфере здравоохранения", — сообщила рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует агентство Рейтер.