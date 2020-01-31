МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, в 2019 году упала на 31,2% по сравнению с предыдущим годом – до 14,34 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка компании сократилась в годовом выражении на 8,7% — до 264,938 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 3,36 доллара против 4,88 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала ExxonMobil сократила чистую прибыль на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 5,69 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 1,33 доллара против 1,41 доллара годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 6,6% и составила 67,173 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент выросла по итогам года на 3,1% — до 3,952 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале осталась практически на прошлогоднем уровне — 4,018 миллиона баррелей в сутки против 4,01 миллиона год назад.

"Рост спроса на продукты, которые лежат в основе нашего бизнеса, остается сильным. Мы по-прежнему сосредоточены на улучшении нашего бизнеса, повышении эффективности и оптимизации стоимости нашего инвестиционного портфеля", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).