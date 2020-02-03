МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти после разнонаправленно утренней динамики вышла в плюс в понедельник днем после сообщений о том, что ОПЕК+ рассматривает снижение добычи своими членами в совокупности еще на 0,5 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличиваетсят на 0,01%, до 56,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее этот рост достигал 56,77 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивается на 0,54%, до 51,84 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти, которая в январе подешевела на 15%, оказывают сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в день из-за ситуации с коронавирусом в Китае, где число заразившихся превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Инвесторы опасаются негативного экономического влияния со стороны распространения коронавируса, в том числе и на спрос на "черное золото".

"Рынку нужны заверения того, что соотношение спроса и предложения остается сбалансированным", — отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер. Поэтому, по мнению эксперта, от ОПЕК+ ждут не только продления срока действия соглашения об ограничении добычи, но и дополнительного снижения после марта.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.