МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla на фондовой бирже обновила исторический рекорд и достигла 733 доллара за акцию, капитализация компании превысила 131 миллиард долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск акции Tesla дорожали на бирже Nasdaq на 11,53% — до 725,45 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 733 доллара. Таким образом, капитализация Tesla превысила отметку в 131 миллиард долларов.

Неделей ранее Tesla сообщила о сокращении чистого убытка компании по итогам 2019 года на 12%, до 862 миллионов долларов. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 14,5% — до 24,578 миллиарда долларов. В день публикации отчета акции компании подорожали на 10,3%.

При этом в прошлом месяце капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.