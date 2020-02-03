МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти опускается в пределах 1,5% на опасениях по поводу снижения спроса на сырье из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,5%, до 55,77 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,58%, до 51,26 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают риски, связанные с влиянием коронавируса на спрос на сырье. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что спрос на нефть в Китае, который является крупнейшим экспортером сырья в мире, упал на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период.

Кроме того, давление на котировки оказывает заявление эксперта рейтингового агентства Fitch о том, что цена нефти марки Brent может опуститься ниже 50 долларов за баррель.

Немного сдерживают темпы падения сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия может временно сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки для поддержки рынка нефти в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса в Китае.