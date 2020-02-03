МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в понедельник, снижение котировок достигло 3-4%, а стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 9 января 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.59 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,71%, до 54,52 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 2,64%, до 50,2 доллара за баррель. Котировки оказались на минимальных уровнях за год, а минутами ранее снижение достигало 3-4%.

На нефтяном рынке продолжается распродажа из-за опасений за баланс спроса и предложения нефти из-за ситуации с коронавирусом. Ранее в понедельник СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае, который является крупнейшим импортером и одним из ведущих потребителей нефти в мире, на 20% от обычного общего уровня потребления в этот календарный период из-за вспышки смертельного вируса.