МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром перешли к коррекционному росту после резкого снижения, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник цены падали на 3-4% на опасениях за спрос на фоне коронавируса. В ночь на вторник цена марки Brent обновила минимум с начала января 2019 года, опустившись ниже 54 долларов за баррель.

По состоянию на 8.04 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 54,76 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,88%, до 50,55 доллара за баррель.

"Восстановление цен на сырую нефть отражает улучшение настроений в сфере торговли (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились ", — прокомментировала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

Восстановлению цен также помогают сообщения о возможном дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ на фоне опасений за глобальный спрос из-за вспышки коронавируса. Агентство в понедельник сообщило, что ОПЕК+ в текущей ситуации рассматривает возможность снижения добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в день.