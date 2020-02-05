МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% в ожидании обсуждения технического комитета ОПЕК+ вопроса сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22% — до 54,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,11%, до 50,16 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля. Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегата, ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании во вторник, но рассмотрит этот вопрос в среду.

Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, однако глобальное распространение коронавируса в мире оказало сильное давление на спрос на нее. Ранее Блумберг также сообщал, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления.

Инвесторы ожидают, что на фоне этого ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи сырья, что поможет стабилизировать цены. Ранее СМИ сообщили, что страны ОПЕК+ рассматривают сценарий увеличения объема дополнительного сокращения добычи до 800 тысяч или 1 миллиона баррелей в день.

"Я думаю, что рынок все еще обеспокоен тем, что он не знает о масштабах снижения спроса из-за коронавируса", — приводит агентство Рейтер слова президента Lipow Oil Associates Энди Липова (Andy Lipow).