МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду поднимаются, нефть марки Brent дорожает уже на 3% в ожидании обсуждения технического комитета ОПЕК+ вопроса сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3%, до 55,59 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,62%, до 50,88 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают ждать итогов заседания технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля. Как ранее сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегата, ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании во вторник, но рассмотрит этот вопрос в среду.