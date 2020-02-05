МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем растут более чем на 2,5% в ожидании того, что технический комитет ОПЕК+ во второй день своего заседания обсудит вопрос сокращения добычи этого сырья для поддержки котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 2,82%, до 55,48 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,56%, до 50,88 доллара за баррель.

Заседание технического комитета ОПЕК+ проходит 4-5 февраля. По данным СМИ, во вторник он не обсуждал возможность сокращения добычи, но должен был вернуться к этому вопросу в среду. При этом дополнительное сокращение добычи нефти, в плюс к уже существующим ограничениям, по неофициальным данным, может составить 0,5-1 миллион баррелей в день. Подобных шагом от этого неформального объединения нефтепроизводящих стран ожидают в связи со снижением спроса и цен, в том числе на нефть, на фоне опасений последствий распространения китайского коронавируса.

Аналитик рынка нефти Argus Media Азлин Ахмад (Azlin Ahmad) сказала телеканалу CNBC, что дополнительное снижение добычи на 500 тысяч баррелей в день, возможно, не слишком сильно поможет ценам в краткосрочной перспективе, если спрос на сырье в Китае продолжит снижаться.

При этом ранее в ходе торгов среды рост стоимости нефти марки Brent кратковременно превышал 3% после сообщений в СМИ о том, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с новым коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек умер в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами страны, один из них также погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.