МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть ускорили темпы роста до 4% после публикации статданных минэнерго США, которые показали снижение её добычи, а также уменьшение запасов топлива, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 4,1%, до 56,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,03%, до 51,61 доллара за баррель.

Цены на нефть заметно ускорили темпы роста после публикации статданных минэнерго США, согласно которым добыча нефти в стране в последнюю неделю уменьшилась на 100 тысяч, до 12,9 миллиона баррелей в день.

Кроме того, запасы бензина и дистилляторов в стране снизились на 0,1 и 1,5 миллиона баррелей соответственно. При этом аналитики ожидали роста запасов бензина на 2,1 миллиона баррелей и незначительного снижения запасов дистилляторов, менее чем на 0,1 миллиона баррелей.

Оптимистичные настроения инвесторов также поддерживаются сообщениями СМИ о том, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с коронавирусом.