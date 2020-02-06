МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему не показывают единой динамики в четверг вечером, инвесторы оценивают заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и сообщения СМИ об итогах заседания техкомитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,54%, до 54,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — растёт на 0,06%, до 50,78 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI подскочила после сообщения агентства Рейтер о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся коронавирусом в среду выросло самыми медленными темпами с начала эпидемии. При этом организация отметила, что делать вывод о том, что коронавирус достиг своего пика еще рано.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг сделки ОПЕК+. В четверг, по данным СМИ, техкомитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки до июня для стабилизации нефтяного рынка. Рекомендация техкомитета не является окончательным решением, традиционно далее ее рассматривает министерский мониторинговый комитет альянса.

Нефть марки Brent замедлила темпы падения на сообщении ВОЗ, но при этом продолжает колебаться из-за неопределенности вокруг экстренной министерской встречи ОПЕК+. По словам делегата, в рамках заседания в четверг техкомитет не пришел к соглашению по поводу проведения экстренной министерской встречи ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.