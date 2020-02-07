МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме инвесторов относительно решения техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 55,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,2%, до 51,05 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать результаты прошедшего заседания технического комитета ОПЕК+ по вопросам касательно влияния коронавируса на спрос на нефть. В четверг, по данным СМИ, техкомитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки до июня для стабилизации нефтяного рынка. Рекомендация техкомитета не является окончательным решением, традиционно далее ее рассматривает министерский мониторинговый комитет альянса.

Кроме того, рынки обратили внимание на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва заинтересована в продолжении консультаций в рамках сделки ОПЕК+.

"Влияние коронавируса на рынок нефти остается в значительной степени историей спроса со стороны Китая, поскольку спрос на авиатопливо снижается, а экономические показатели сокращаются", — отмечают агентству Рейтер аналитики RBC Capital Markets.