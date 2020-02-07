МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером ощутимо снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск растёт на 80 копеек, до 64,16 рубля, курс евро — на 66 копеек, до уровня 70,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рынок нефти теряет 0,5%, опускаясь до 54,6 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы отыгрывают продолжающиеся опасения того, что новый коронавирус негативно отразится на экономике Китая, то есть неизбежно затронет спрос на нефть.

В России же инвесторы перед выходными предпочитают покупать валюту, хеджируя санкционные и вирусные риски, также полагают некоторые аналитики.

Негативный фон поддерживает понижательная динамика мировых фондовых рынков, сигнализирующих о снижении аппетита к риску. Основные американские биржевые индексы теряют 0,3-0,7%.

В пятницу статус самой слабой валюты в сегменте Emerging Markets рубль разделил с южноафриканским рандом, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Почти все "развивающиеся" валюты подешевели сегодня по отношению к доллару, исключением стало лишь филиппинское песо, добавил он.

Кроме того возросли специфические для РФ санкционные риски. В частности, накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении компании "Роснефть", если та не изменит свою политику в отношении Венесуэлы. Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс также заявил, что Россия "скоро узнает", что ее поддержка Венесуэлы "больше не будет бесплатной".

В то же время ожидаемое многими решение ЦБ РФ снова снизить ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых — и последовавшие комментарии не оказали существенного влияния на курс рубля.

В итоге доллар и евро вечером повышаются на 0,9-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник курс доллара будет формироваться в диапазоне 63,2-64,3 рубля, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Неопределенность в настроениях инвесторов, вызванная вирусным фактором, будет сохраняться. Тем не менее, без появления существенных предпосылок для усиления рыночного негатива ощутимое ослабление рубля видится затруднительным", — добавил он.

В то же время "краткосрочные факторы давления на российскую валюту остаются в силе: опасения негативного влияния вируса на экономику стимулируют сокращение аппетита к риску и падение цен на нефть", отмечает Шульгин, есть даже вероятность роста доллара до 65 рублей в краткосрочной перспективе. "Это очень сильное сопротивление, преодоление которого означает переход в принципиально иной среднесрочный диапазон. Пока нет достаточного количества оснований ожидать подобного", — заключает он.