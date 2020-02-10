МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на опасениях за спрос из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% — до 54,38 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,18% — до 50,23 доллара за баррель.

Трейдеров беспокоят перспективы спроса на "черное золото", поскольку распространение коронавируса негативно влияет на промышленность Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. В понедельник многие предприятия страны возобновили работу после длинных выходных, часть еще закрыта.

Рынки также следят за новостями от ОПЕК+. По данным СМИ, техкомитет стран ОПЕК+ рекомендовал до июня дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки для стабилизации нефтяного рынка. Согласно другим сообщениям, технический комитет ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу дополнительно рекомендовал продлить действующее соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.

Инвесторы обращают внимание и на сообщения из США. В пятницу нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 7 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 676 агрегатов.