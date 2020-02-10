МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают опускаться на фоне сохранения рисков, связанных со снижением спроса на сырье в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,3% — до 53,76 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 0,95% — до 49,84 доллара за баррель.

Распространение коронавируса продолжает оказывать давление на нефтяные котировки, так как спрос на сырье в КНР снижается из-за эпидемии. При этом Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и вторым по величине потребителем.

Согласно последним данным, в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.

"Поскольку Китай является одним из наиболее значимых потребителей сырья… мир испытывает самый большой шок относительно спроса со времен финансового кризиса 2009 года", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом технический мониторинговый комитет экспертов ОПЕК+ по итогам трехдневного заседания, прошедшего на прошлой неделе, рекомендовал не только продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года, но и углубить его до конца второго квартала.