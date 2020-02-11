МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшее время планируют провести 17 российских компаний, включая "Вкусвилл", Ozon, FixPrice, "Медси", "Сибур" и "Яндекс.Такси", говорится в прогнозе аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

"В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, в том числе "Вкусвилл", Ozon, FixPrice, "Медси", "Сибур", "Яндекс.Такси". При сохранении оптимистичного настроя у компаний и инвесторов мы ожидаем, что, по крайней мере, три-четыре компании осуществят свои планы в 2020 году", — говорится в прогнозе.

"Также в 2020 году ожидается продолжение тенденции двойного листинга российскими компаниями, проведшими IPO на иностранных биржах и позже получившими листинг на Московской бирже. Такой сценарий выбрали X5 Retail Group, "Яндекс" и "Тинькофф Банк", — отмечают эксперты.

В сентябре 2019 года основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил РИА Новости, что АФК "Система" не исключает IPO агрохолдинга "Степь", Segezha и "Медси" в 2020 году.

В январе текущего года Евтушенков заявил, что интернет-магазин Оzon полностью готов к IPO, которое можно осуществить уже в этом году, однако есть риск продешевить.