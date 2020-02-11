МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка растут более чем на 2% на сообщении о планах правительства РФ купить пакет ЦБ в Сбербанке за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 15.53 мск обыкновенные акции растут на 2,27% — до 257,98 рубля, префы растут на 2,26% — до 237,04 рубля (уже поднимались на 2,4% — до 237,37 рубля), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,88%.

Рубль спокойно отреагировал на сообщение о покупке пакета акций Сбербанка. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск снижался на 58 копеек, до 63,55 рубля, курс евро — на 63 копейки, до уровня 69,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник Минфин России сообщил, что совместно с ЦБ РФ разработал законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка, документ направлен в правительство. Кабмин РФ планирует купить пакет ЦБ в Сбербанке за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.