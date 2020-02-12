МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду поднимаются в среднем на 1,5% из-за ослабления опасений инвесторов по поводу влияния коронавируса на экономику и нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,74% — до 54,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,3%, до 50,59 доллара за баррель.

Рынки оценивают данные о том, что число новых заражений короновирусом COVID-19 в Китае стало самым низким с конца января. На этих данных трейдеры более склонны к риску, что привело к рекордному росту американских фондовых рынков и поддерживает утренние торги в Азии.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для ряда сфер экономики, в том числе для туризма, перевозок и торговли. Инвесторы опасаются, что коронавирус и связанные с ним карантинные меры могут сдержать рост экономики КНР и мира, что отразится и на нефтяном спросе.

Участники торгов также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США за прошлую неделю. Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 февраля выросли на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов — сократились на 2,3 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за период поднялись на 1,3 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю поднялись только на 3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.