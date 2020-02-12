МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рубль увеличивает темпы роста, доллар уже тестирует уровень 63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск снижался на 37 копеек — до 63 рублей, курс евро расчетами "завтра" — на 50 копеек, до 68,71 рубля. Доллар уже опускался в среду до 62,97 рубля — минимума с 6 февраля.

Кроме общего роста аппетита к риску на мировых площадках, вылившегося в рост стоимости нефти и фондовых индексов, поддержку рублю оказывает и внутренний позитив, касающийся бюджетного правила.

Так, в рамках сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству ЦБ РФ планирует в течение 3-7 лет продавать вырученную от этой продажи валюту из ФНБ. Регулятор будет руководствоваться текущей ситуацией, чтобы проводить или не проводить операции по покупке или продаже валюты, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Фактически можно говорить о появлении механизма сдерживания ослабления рубля. Вероятно, мы наблюдаем некий слом стереотипа о том, что Минфин является сторонником постоянного ослабления российской валюты. Создание резерва по возможности продажи валюты или стерилизации покупок в рамках бюджетного правила — это больше операции на поддержание стабильного курса рубля, чем на его ослабление", — сказал он.