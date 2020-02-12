МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться в среду днем и уже достиг 2% по марке Brent, на рынке продолжают преобладать рисковые настроения, вызванные ослаблением опасений распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 2%, до 55,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,56%, до 50,72 доллара за баррель.

Опасения инвесторов относительно развития эпидемии ослабли после сообщения о том, что число новых заражений короновирусом в Китае стало самым низким с конца января. Согласно последним данным, число заразившихся превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались, выписаны из больниц более 4,7 тысячи.

"Данные свидетельствуют о том, что позитивный настрой на рынках сохранится, и мы видим связь ралли нефтяных цен с фондовыми рынками", — приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy), который, правда, добавил, что сам пока не готов рисковать.

Трейдеры также ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что запасы за минувшую неделю поднялись на 3 миллиона баррелей. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 февраля выросли на 6 миллионов баррелей.