МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на фоне снижения опасений за спрос на сырье: Brent подорожала почти на 4%, а WTI — на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Однако рост цен несколько замедлился на фоне новостей из России. После встречи в Минэнерго РФ большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

По состоянию на 17.43 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,52% — до 55,91 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость росла более чем на 4%, достигая 56,26 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,9%, до 51,39 доллара за баррель.

Опасения инвесторов за спрос на сырье снизились на фоне новостей вокруг коронавируса. Так, трейдеры обратили внимание на сообщение о том, что число новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января.

"Поскольку темпы роста новых случаев (заражения коронавирусом — ред.) снизились, настроения на рынке улучшились", — казал агентству Рейтер аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).

Оптимизм на рынке поддержал также февральский доклад ОПЕК, опубликованный в среду. В нем, в частности, говорится, что страны картеля в январе перевыполнили новые условия сделки ОПЕК+ на 30%. Кроме того, ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2020 год на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 миллиона баррелей в день. При этом прогноз по росту предложения нефти от стран вне организации был понижен на 100 тысяч баррелей в сутки — до 2,25 миллиона баррелей в день.