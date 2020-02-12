МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит палладия на мировом рынке в 2020 году, вероятнее всего, усилится ввиду увеличения спроса в автопроме на фоне ужесточения требований по выбросам в Европе и Китае, считают эксперты дистрибьютора платиноидов и производителя автокатализаторов Johnson Matthey (JM).

"Рост количества автомобилей в Китае и Европе, отвечающих нормам по выбросам China-6 и Euro-6d, станет драйвером для увеличения использования палладия при производстве среднего бензинового катализатора, что, в свою очередь, приведет к росту спроса на палладий в автопроме более чем до 10 миллионов унций", — говорится в обзоре JM. В 2019 году спрос в автопроме составил 9,677 миллиона унций.

При этом, по мнению экспертов, первичное предложение палладия (добыча) в текущем году может снизиться, хотя его вторичное производство — извлечение из отработавших каталитических нейтрализаторов — продолжит расти.

"В то время как рынок остается в значительном дефиците, цены на палладий, вероятно, останутся высокими, стимулируя усилия по его экономии и замене на другие компоненты, где это возможно, а также выбросу имеющихся рыночных запасов", — говорится в обзоре.

В эти запасы входит порядка 660 тысяч унций в торгуемых на бирже фондах (ETF). Эксперты также отмечают, что ЦБ РФ может иметь в исторических запасах порядка 1 миллиона унций палладия, приобретенных ранее у "Норникеля". Еще часть может находиться в фонде "Норникеля" — Global Palladium Fund, который закупал металл для поддержки ликвидности на рынке.

По оценке компании, в 2019 году дефицит палладия на рынке подскочил почти до 1,2 миллиона унций с 77 тысяч унций в 2018 году. Спрос составил 8,1 миллиона унций, а предложение – около 6,9 миллиона унций.

На этом фоне цены на металл побили ряд исторических рекордов. Палладий начал 2019 год на уровне около 1280 долларов за унцию, а закончил – в районе 2000 долларов. В этом году металл продолжает активно дорожать. Текущие котировки превышают 2300 долларов за унцию.