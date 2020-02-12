МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российская валюта вечером продолжает торговаться в плюсе к доллару и евро, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых площадках, уверенный рост стоимости нефти поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.54 мск снижается на 25 копеек, до 63,12 рубля, курс евро — на 49 копеек, до уровня 68,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Рубль растет к доллару и евро, отыгрывая сохранение высокого аппетита к риску на мировых площадках.

Основные западные фондовые индексы растут вечером на 0,4-0,8%. Мировые рынки продолжают отыгрывать признаки замедления распространения китайского коронавируса.

Стоимость нефти на этом же фоне подскакивает на 3,6%, до 55,94 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка нефти также отыгрывают оценки ОПЕК того, что страны картеля в январе перевыполнили новые условия соглашения ОПЕК+ на 30%. Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста предложения нефти стран вне организации на 100 тысяч баррелей в сутки — до 2,25 миллиона баррелей в день.

Позитивным для рубля оказались и сигналы о сохранении спроса на рублевый госдолг. Так, Минфин РФ на двух аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 121,9 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе на 177,9 миллиарда.

В итоге доллар и евро дешевеют на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешний позитив вновь смог поддержать российскую валюту, в результате чего доллар в моменте отступал ниже 63 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако долларовым "быкам" удалось удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь. В результате к вечеру доллар снизу подошел к поддержке на уровне 63,2 рубля, пробитой утром. Сигналом к возобновлению полноценного снижения американской валюты будет пробой краткосрочного восходящего тренда. Пока "быкам" удается удерживать доллар выше него, у них остаются шансы на возобновление роста доллара", — добавил он.

В четверг курс будет формироваться в диапазоне 62,5-63,7 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В определённом смысле опасения рынков по поводу вирусной угрозы продолжают отступать на второй план – там не появилось новых факторов для усиления пессимизма, темпы распространения заболевания продолжают замедляться, а уровень летальности остается весьма сдержанным. В этих условиях сохранение весьма умеренной склонности к ослаблению рубля остаётся наиболее вероятным сценарием, а более масштабное снижение курса нацвалюты РФ представляется затруднительным", — заключил он.