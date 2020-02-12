МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть немного замедлился, хотя и остается в пределах 3%, после публикации статданных минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.19 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,7% — до 55,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,28%, до 51,08 доллара за баррель. При этом в ходе торгов рост стоимости нефти марки Brent превышал 4%, а WTI — 3%.

Инвесторы обратили внимание на официальные данные по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья увеличились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 442,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее сильного роста — на 3 миллиона баррелей.

Тем не менее, трейдеры по-прежнему склонны к приобретению нефти, в ожидании восстановления спроса на сырье, который оказался под давлением из-за вспышки коронавируса. Так, число новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января, что подержало нефтяные котировки.

Кроме того, восстановлению спроса будет способствовать вероятное сокращение добычи нефти ОПЕК+. Ранее в среду стало известно, что после встречи в Минэнерго РФ большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на делегата техкомитета сообщало, что по итогам трехдневного внепланового заседания в Вене эксперты ОПЕК+ рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.