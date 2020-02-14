МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет в пятницу в ожидании дальнейших новостей по коронавирусу; евро остается у минимумов с 2017 года перед публикацией данных по динамике ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.55 мск курс доллара к иене снижался до 109,78 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,81 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0837 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,084 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 99,1 пункта, обновляя максимумы с октября 2019 года.

На рынках сохраняются тревожные настроения в связи с рисками вокруг коронавируса из Китая. Трейдеры следят за новостями о скорости его распространения и оценками экспертов по влиянию заболевания на экономику Китая и мира в целом.

Ранее на этой неделе мировые рынки подскочили на данных о замедлении распространения коронавируса. Но в четверг эти данные были опровергнуты после введения новой методики диагностирования. Это сбило волну оптимизма на фондовых рынках и поддержало курс иены к доллару.

Пока реакция валютных рынков на ситуацию остается временной и сдержанной, сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), оценивая временный рост спроса на надежные активы, такие как японская иена. "Изменение стандартов отчетности в Китае является проблемой. Есть опасения, что Китай по-прежнему что-то скрывает", — отмечает эксперт.

Курс евро к доллару остается у минимумов с весны 2017 года на сохранении экономических рисков. Позднее в пятницу будет опубликована вторая оценка роста ВВП еврозоны за четвертый квартал 2019 года. Согласно первой оценке, рост в годовом выражении замедлился до 1,1% с 1,2% в третьем квартале, а в квартальном исчислении — до 0,1% с 0,3%.