МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в пятницу на неоднозначной статистике по ВВП Германии и еврозоны в целом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12% — до 7460,84 пункта, французский индекс CAC 40 — опускался на 0,1%, до 6087,05 пункта, немецкий DAX — рос на 0,25%, до 13779,49 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов в пятницу находится статистика из Германии и еврозоны. Так, по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны, по первой оценке, в четвертом квартале 2019 года не изменился, а в годовом выражении вырос на 0,3%. При этом аналитики ждали роста показателя на 0,1% в квартальном выражении и на 0,2% — в годовом.

В то же время, по данным Евростата, рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале 2019 года составил 0,1% в квартальном выражении и 0,9% — в годовом. При этом квартальный показатель совпал с прогнозом аналитиков, а годовой оказался немного ниже ожиданий.

По мнению стратега TS Lombard Андреа Сисионе (Andrea Cicione), которое приводит агентство Рейтер, год начинался с ожиданий того, что рост экономики еврозоны в текущем году может быть выше среднего тренда. "Однако коронавирус может нанести непропорциональный ущерб экономике Европы по сравнению с остальным развитым миром из-за ее зависимости от Китая", — добавила эксперт.