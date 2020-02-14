МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ — Дмитрий Майоров. Рубль немного повышается к доллару и к евро, отыгрывая позитивную динамику западных фондовых рынков.

Рост рынка нефти также поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.22 мск снижался на 11 копеек, до 63,52 рубля, курс евро — на 13 копеек, до уровня 68,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль слегка повышается к доллару и к евро днем на фоне повышения западных биржевых индексов на 0,1-0,3%.

Рынок нефти растет на 1,7%, до 57,31 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы пытаются оценить баланс между негативом в связи с распространением китайского коронавируса в мире и действиями ОПЕК+ по локализации этого негатива.

В частности, российские компании предлагают продлить соглашение ОПЕК+ на текущих условиях на второй квартал. Впрочем, ранее мониторинговый комитет альянса предложил дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Определенную поддержку рублю оказывают оценки Минфина РФ, понизившего среднегодовой прогноз по курсу доллара в 2020 году до 63,9 рубля с прежних оценок в 65,7 рубля за доллар.

В итоге доллар и евро днем снижаются на 0,1% каждый. Рублевая цена нефти превысила уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Изменчивость настроений участников рынка объясняется неопределенностью масштабов влияния коронавируса на экономические показатели развития стран, рассуждает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".

"Однако на текущих курсовых уровнях силы покупателей и продавцов равновелики. Ожидание сокращения добычи сырья членами альянса ОПЕК+ благоприятно для нефтяных цен, что в конечном счете играет на стороне отечественной валюты", — сказал он.

Сегодня ожидаются торги на локальном рынке валюте в прежнем диапазоне: 63-64 рубля за доллар и 68,70-69,70 рубля за евро, прогнозирует Олег Кочетков из МТС Банка.

До разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций доллар продолжит торговаться в диапазоне 63-64 рубля, также оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".