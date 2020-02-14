МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить еврооблигации в долларах со сроком погашения через десять лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания с 13 по 17 февраля проводит в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет.

"Эмитент теперь ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг", — сообщил источник.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.