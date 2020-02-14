"Газпром" планирует разместить евробонды в долларах с погашением через 10 лет
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить еврооблигации в долларах со сроком погашения через десять лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания с 13 по 17 февраля проводит в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет.
"Эмитент теперь ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг", — сообщил источник.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
https://1prime.ru/Financial_market/20200214/830944921.html