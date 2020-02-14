МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером перешла к росту, так как инвесторы продолжают оценивать состояние мировой экономики, находящейся под давлением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,05 доллара, или на 0,32% — до 15783,85 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — росла на 0,73%, до 17,747 доллара за унцию.

Золото снова дорожает после небольшой утренней коррекции, так как инвесторы продолжают оценивать негативное влияние коронавируса на экономику Китая и мира в целом.

"Рабочие очень медленно возвращаются на заводы, цепочки поставок, вероятно, нарушены… мы видим сильное замедление роста в Китае в первом квартале", — сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), который отметил, что не стоит недооценивать меры, принятые властями Китая.

Трейдеры также обратили внимание на ряд разочаровывающих макроэкономических статданных из США и еврозоны. Так, показатели ВВП Германии и еврозоны в целом оказались хуже ожиданий аналитиков. ВВП Германии в четвертом квартале не изменился по отношению к третьему кварталу, хотя аналитики ожидали небольшого роста на 0,1%. ВВП еврозоны в том же периоде вырос на 0,9% в годовом выражении. Прогнозировался рост на 1%.

Показатель розничных продаж в США в январе составил 0,3%. Промпроизводство в стране при этом уменьшилось в январе на 0,3%, хотя аналитики ожидали снижения только на 0,2%.