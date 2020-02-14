МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам изменяется незначительно в пятницу вечером после публикации статистических данных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару растет до 1,0852 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,084 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 109,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 99,08 пункта.

В пятницу валютные инвесторы переключили свое внимание на экономическую макростатистику. Так, объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,3% к предыдущему месяцу. Показатель оказался хуже прогноза аналитиков, ожидающих снижения на 0,2%.

Некоторую поддержку курсу доллара оказал индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В феврале, по предварительной оценке, индекс неожиданно увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта.

Рынки также продолжают следить за распространением коронавируса в мире. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.