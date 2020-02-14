МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в конце недели по основным индексам, несмотря на поддержку со стороны динамики нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,42% — до 3096,88 пункта, индекс РТС — на 0,56%, до 1534,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск снижался на 4 копейки – до 63,6 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 68,95 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,38% — до 57,12 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи демонстрировал разнородную динамику, консолидируясь вблизи 3100 пунктов, продажи превалировали, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Новостной фон относительно COVID-19 остается противоречивым, ситуация продолжает оказывать давление на риск-аппетиты. Тем не менее, рыночные настроения, очевидно, далеки от панических, уровень опасений приобрел более адекватный характер, котировки нефти превысили отметку 57 долларов за баррель", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Яндекса" снизились на 2,47% по итогу торгов, днем после публикации данных по US GAAP за четвертый квартал и весь 2019 год бумаги компании максимально падали на 4,4%.

"Яндекс" в пятницу сообщил о падении чистой прибыли по US GAAP в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 75%, что оказало давление на его котировки. Генеральный директор группы компании? "Яндекса" Аркадии? Волож, однако, охарактеризовал прошлый год как очень успешный для компании и подчеркнул увеличение выручки на 39% по всем направлениям", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – акции "Магнита" (-2,16%), АФК "Система" (-2,06%), акции "ПИКа" (-1,61%), префы Сбербанка (-1,45%), акции ТМК (-1,37%) и депозитарные расписки X5 (-1,15%).

В лидерах роста – бумаги теплоэлектроэнетгетиков. Так, префы ТГК-2 выросли на 38,55%, обыкновенные акции компании – на 25,34%, акции ТГК-14 – на 11,16%, префы "Квадры" — на 12,78%, ее обыкновенные акции – на 4,38%, "Энел" – на 1,82%, ОГК-2 – на 1,83%, ТГК-1 – на 1,12%.

Во вторник стало известно, что правительство РФ утвердило 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году, что послужило триггером для роста большинства бумаг компаний.

Также в лидерах роста — акции "Распадской" — 4,25%, префы "Ростелекома" — 2,4%, префы "Мечела" – 2,23%, акции "Детского мира" — 1,24%, депозитарные расписки "Ленты" — 1,04%.

ПРОГНОЗЫ

В начале предстоящей недели в фокусе внимания инвесторов будут корпоративные новости и макроэкономическая статистика, отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

В понедельник будет опубликован большой блок данных по японской экономике за четвертый квартал 2019 года, а также станет известен объем промышленного производства в РФ в январе, в этот же день Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике, напоминает о значимых для рынка событиях аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах диапазона 3080-3130 пунктов.