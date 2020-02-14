МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,01%, до 7,25 доллара, "Новатэка" — на 1,86%, до 163,9 доллара, "Лукойла" — на 1,17%, до 101 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,93%, до 7,24 доллара, "Газпром нефти" — на 0,97%, до 35,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,62%, до 33,7 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,55%, до 14,48 доллара, НЛМК — на 0,63%, до 22 долларов.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,47%, до 1,5 доллара, Сбербанка — 1,15%, до 15,9 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,68%, до 25,4 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 2,07%, до 5,92 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 2,73%, до 12,82 доллара. При этом бумаги "Ленты" подорожали на 0,33%, до 3,03 доллара.