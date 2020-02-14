МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением на опасениях за влияние коронавируса на экономический рост, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,58%, до 7409,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 6069,35 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,01%, до 13744,21 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать его последствия для мировой экономики. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.

"Негативное влияние на экономику будет в основном ограничиваться первым кварталом текущего года", — цитирует агентство Рейтер старшего инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele). Эксперт также прогнозирует постепенное восстановление экономического роста с марта, к этому моменту аналитики ожидают, что вирус будет полностью под контролем.

На фоне этого инвесторы обратили внимание на последние экономические данные из еврозоны. Так, по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны, по первой оценке, в четвертом квартале 2019 года не изменился, а в годовом выражении вырос на 0,3%. При этом аналитики ждали роста показателя на 0,1% в квартальном выражении и на 0,2% — в годовом.

В то же время, по данным Евростата, рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в четвертом квартале 2019 года составил 0,1% в квартальном выражении и 0,9% — в годовом. При этом квартальный показатель совпал с прогнозом аналитиков, а годовой оказался немного ниже ожиданий.