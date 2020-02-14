МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения фондовых индексов РФ и легкого снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,3% каждый до 3105 пунктов и 1540 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара в район уровня 56,2 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного ниже отметки 1,085 доллара, курс доллара повысится на 10 копеек до 63,7 рубля, евро – на 20 копеек до 69,1 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки явно не настроены на продолжение роста, о чем свидетельствует сохраняющийся спрос на защитные активы и валюты, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Цены на золото вернулись к локальным максимумам, доллар продолжает дорожать к большинству менее надежных валют, а доходности казначейских обязательств США снижаются. В таких условиях фондовым площадкам будет крайне сложно продемонстрировать рост", — поясняет он.

Неопределённость, связанная с распространением коронавируса, будет сохраняться до марта, пока не начнёт поступать экономическая статистика за февраль, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Определенную стабильность и даже рост на рынках поддерживают надежды на то, что центральные банки продолжат сверх мягкую политику, а также могут дополнить низкие ставки количественными программами. Соответственно, ждем относительной стабильности от рынка на будущей неделе", — добавляет он.

Весьма интересными будут комментарии министров финансов и глав центральных банков Большой двадцатки на саммите 22 февраля в Эр-Рияде, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Следует помнить, что статистические данные о состоянии китайской экономики в феврале и, тем более, в марте могут серьезно изменить соотношение сил между оптимистами и пессимистами, обращает внимание он.

Нефть будет торговаться в широком диапазоне из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, и возможного появления новостей по поводу дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Важным событием для рынка нефти могут стать результаты выборов в совет экспертов и парламент Ирана, намеченные на следующую пятницу. Сенат США превентивно ограничил возможность Дональда Трампа начать войну с Тегераном. В свою очередь Белый дом продлил Ираку возможность закупать газ и электроэнергию в Тегеране (правда, лишь до конца марта, прежнее разрешение действовало четыре месяца)", — отмечает Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Выйдет ли рынок из бокового тренда, во многом, будет зависеть от динамики на мировых фондовых и сырьевых площадках, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Базовый прогноз предполагает консервативные ожидания по динамике макроэкономических данных и фондового рынка. Ожидаем снижение в диапазон 3000-3050 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует он.

"На будущей неделе характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть. По нашему мнению, аппетит инвесторов к риску останется подавленным "вирусным" новостным фоном. В то же время, можно предположить, что настроения продолжат быть далекими от панических, локальные просадки могут достаточно быстро выкупаться. Маловероятно, что индекс Мосбиржи покинет широкую зону консолидации 3050-3150 пунктов", — считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранение индексом Мосбиржи в рамках предстоящей недели позиций в диапазоне 3060-3130 пунктов.

"Прошедшая неделя показала, что новости о распространении COVID продолжают влиять на рынки, хотя реакция на них уже не столь нервная, как ранее. При условии спокойного новостного потока с этой стороны, ожидаем, что сильная нефть и возвращение аппетита к риску окажут поддержку российскому рынку и рублю. Ближе к концу недели дополнительную поддержку российской валюте окажет приближение налогового периода", — считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ ОСТАТЬСЯ В "БОКОВИКЕ"

Российский рубль, скорее всего, будет повторять движения нефтяных котировок, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

В целом, после периода повышенной волатильности российский валютный рынок может немного успокоиться, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Ожидается "боковое" движение рубля по отношению к основным мировым валютам, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Курс доллара будет торговаться в диапазоне 63-64 рубля до разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Прогноз по курсу доллара: диапазон 63-64 рубля, также оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском фондовом рынке лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции электроэнергетических компаний, тогда как хуже – нефтегазового сектора и металлургов, считает Манько из РИА Рейтинга.

После стабилизации цен на нефть можно ждать попыток роста в нефтегазовом секторе, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Кроме того, любые намёки на дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ будут стимулировать приток инвестиций в бумаги с традиционно высокими дивидендными выплатами – телекоммуникации и электроэнергетика, добавляет он.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" полагает, что аутсайдерами могут стать акции финансового сектора, цветной металлургии, в лидерах роста будут бумаги энергетики, "Аэрофлота", ритейла, девелоперов.

В России финансовые отчеты по МСФО, как ожидается, опубликуют "Новатэк" и "Роснефть", напоминает Бахтин из "БКС Премьер".