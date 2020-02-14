МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. ВТБ в 2019 году увеличил вознаграждения правлению на 38%, до 2,23 миллиарда рублей, следует из ежеквартального отчета банка.

Уточняется, что в сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. При этом за четвертый квартал 2019 года вознаграждения составили 264,02 миллиона рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 47,9%).

В 2018 году ВТБ увеличил вознаграждения правлению на 14,3%, до 1,6 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.