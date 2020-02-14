МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль мало меняется к доллару и к евро перед выходными, следует из данных Московской биржи. Рост рынка нефти компенсирует негатив от снижения мировых фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.24 мск пятницы не менялся, оставаясь около 63,63 рубля, курс евро повышался на 1 копейку, до уровня 69,00 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль стабилен к доллару и к евро вечером на фоне противоречивых внешних сигналов. Так, снижение западных биржевых индексов на 0,1-0,6% компенсируется для рубля ростом рынка нефти вечером на 0,8%, до 56,81 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы пытаются оценить баланс между негативом в связи с распространением китайского коронавируса в мире и действиями ОПЕК+ по локализации этого негатива.

Ранее мониторинговый комитет экспертов альянса предложил дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Министерская встреча альянса в Вене намечена на начало марта.

Определенную поддержку рублю оказывают оценки Минфина РФ, понизившего среднегодовой курс доллара в 2020 году до 63,9 рубля с прежних оценок в 65,7 рубля за доллар.

В итоге, доллар и евро вечером меняются в пределах 0,05% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В рамках прошедших сессий рублю удалось отыграть часть потерь, понесенных неделей ранее, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом в начале недели доллар вплотную подошел к ближайшей цели роста, расположенной на уровне 64,4 рубля, после чего началось коррекционное снижение, добавил он.

"Сигналом к возобновлению полноценного снижения доллара может стать пробой вниз краткосрочного восходящего тренда и дальнейший уход под минимумы текущей недели (62,9 рубля). До этого момента с технической точки зрения сохраняется сценарий роста американской валюты, ближайшей целью которого продолжает оставаться сопротивление на уровне 64,4 рубля", — сказал Зварич.

При средних курсе рубля и цене нефти Brent с начала февраля (63,4 рубля за доллар и 54,7 доллара за баррель) положительного сальдо счета текущих операций РФ в 2020 году составит всего 20-25 миллиардов долларов, что едва покроет покупку валюты ЦБ РФ для реализации бюджетного правила и может оказаться недостаточным для компенсации вывоза капитала нефинансовым сектором, оценивают будущее аналитики Райффайзенбанка.

"Поэтому мы считаем, что рубль в настоящий момент выглядит сильным в сравнении с ценой нефти, что обусловлено сезонностью. Мы ожидаем в долгосрочном плане ослабления рубля (курс уйдет выше 66 рубля за доллар) в случае, если коронавирус (это основной фактор, обуславливающий такие низкие цены на нефть) примет затяжной характер. Другим фактором, негативно влияющим на курс рубля, является рост импорта в связи с плановым увеличением расходов бюджета (с реализацией национальных проектов в рамках Майских указов президента)", — полагают в банке.