МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Средняя численность работников банка ВТБ в 2019 году увеличилась на 4,4% по сравнению с 2018 годом и составила 50,439 тысячи человек, следует из ежеквартального отчета отчета кредитной организации.

Согласно отчету за 2018 год, средняя численность сотрудников банка за тот год составила 48,32 тысячи человек.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился на 14%, до 87,777 миллиарда рублей. Выплаты социального характера выросли на 5,3% и составили 2,251 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.