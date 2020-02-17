МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в понедельник утром, инвесторы оценивают влияние коронавируса на экономику в целом и на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,28%, до 57,16 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 52,27 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, при этом излечились 10 844 человек.

Трейдеры пытаются оценить масштабы влияния вируса на состояние экономики и спрос на нефть. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому снижения спроса на сырье в стране оказывает существенное влияние на цены. На фоне этого рынки пребывают в ожидании макростатистики из азиатских регионов.

"На этой неделе внимание будет уделено индексам деловой активности в области промышленности за февраль, особенно в Азии, поскольку данные должны дать раннее представление о том, насколько сильно вирус влияет на глобальные цепочки поставок", — цитирует агентство Рейтер аналитиков Capital Economics.

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти.